Le Festival Mondial de la Magie Chartres

Le Festival Mondial de la Magie

Le Colisée Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 35 – 35 – 75 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-02-21 17:30:00

fin : 2027-02-21

Date(s) :

2027-02-21

Magic World Diffusion présente le FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE. Ce show, considéré comme le plus grand show de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 140.000 spectateurs en France. Le Festival Mondial de la Magie présente une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des mega illusions et numéros

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de 1h50 sans entracte. Grandes et mega illusions , magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde. Pour le confort des spectateurs des écrans géants seront installés de chaque coté de la scène pour permettre de voir les moindres détails. Compte tenu du volume sonore en salle le spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 4 ans. 35 .

Le Colisée Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Magic World Diffusion presents the WORLD MAGIC FESTIVAL. Considered Europe?s biggest magic show, it has already won over 140,000 spectators in France. The Festival Mondial de la Magie presents a new, even more grandiose edition, with mega illusions and numbers

