Le festival Précaire, baignoire publique PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, baignoire publique

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, baignoire publique avec la Compagnie Cirque Compost, Cirque sanitaire.

Ils débarquent avec leur baignoire, objet du quotidien et lieu de toutes réflexions. Ils attendent quelque chose. Ça va arriver !

Pourtant, aucun signe… Cette frêle embarcation a tôt fait de devenir le support idéal pour toutes sortes d’acrobaties et de réflexions sur le monde qui les entoure.

Tout public — 50 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, baignoire publique

L’événement Le festival Précaire, baignoire publique Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat