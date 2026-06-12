Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 5 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle Charlie et Madame la lune avec la Compagnie Déboite, la tête dans les nuages. Un spectacle qui retrace le voyage de Charlie vers la Lune. Sur sa route, il rencontre Thomas Pesquet, une corneille fan de Johnny Halliday, un nuage, et bien d’autres obstacles encore. Une invitation au rêve et un aller-retour vers l’infini et au-delà !
Tout public — 50 min .
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14
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English : Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune
L’événement Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat
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