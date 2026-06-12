Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 5 août 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle Charlie et Madame la lune avec la Compagnie Déboite, la tête dans les nuages. Un spectacle qui retrace le voyage de Charlie vers la Lune. Sur sa route, il rencontre Thomas Pesquet, une corneille fan de Johnny Halliday, un nuage, et bien d’autres obstacles encore. Une invitation au rêve et un aller-retour vers l’infini et au-delà !

Tout public — 50 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune

L’événement Le festival Précaire, Charlie et Madame la lune Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat