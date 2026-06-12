Le festival Précaire, en attendant la mer PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, en attendant la mer PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat mardi 11 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, en attendant la mer
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, en attendant la mer avec la Compagnie Les Barbus, déambulation temporelle.
Si vous pouviez changer quelque chose à votre histoire, vous changeriez quoi ? À travers une déambulation, la compagnie des Barbus vous propose un voyage dans le temps.
Une épopée à travers leur histoire, une histoire personnelle qui ne peut exister que dans l’histoire collective qui marque le temps, ce temps qui n’existe pas.
À partir de 11 ans — 60 min .
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14
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English : Le festival Précaire, en attendant la mer
L’événement Le festival Précaire, en attendant la mer Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat
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