Le festival Précaire, en attendant la mer PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat mardi 11 août 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, en attendant la mer

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, en attendant la mer avec la Compagnie Les Barbus, déambulation temporelle.

Si vous pouviez changer quelque chose à votre histoire, vous changeriez quoi ? À travers une déambulation, la compagnie des Barbus vous propose un voyage dans le temps.

Une épopée à travers leur histoire, une histoire personnelle qui ne peut exister que dans l’histoire collective qui marque le temps, ce temps qui n’existe pas.

À partir de 11 ans — 60 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, en attendant la mer

L’événement Le festival Précaire, en attendant la mer Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat