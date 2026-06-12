Le festival Précaire, Jean Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 14 août 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, Jean Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, Jean Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey, ébriété énergétique.

Des mélodies furieuses et des textes scandés ; une ode à deux voix et un accordéon chromatique autour de la plume de feu Bernard Dimey qui nous parle, sans modération,

d’amour, de tendresse, d’ivresse, de rires et d’espérances, autant de choses dont on a, plus que jamais, un besoin vital.

À partir de 10 ans — 50 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, Jean Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey

L’événement Le festival Précaire, Jean Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat