Le festival Précaire, Naître PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, Naître PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat jeudi 6 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, Naître
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, naître avec la Compagnie GIVB, faire famille.
Naître… C’est venir au monde, donner la vie. C’est un acte factuel, horodaté c’est l’officialisation d’un début. Naître… C’est aussi ÊTRE, trouver son identité, naître à soi-même. Être qui je suis devenu, devenir celui que j’ai voulu. Naître… c’est aussi notre récit, le récit d’une intimité, donc le récit d’une société.
À partir de 11 ans — 66 min .
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14
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English : Le festival Précaire, Naître
L’événement Le festival Précaire, Naître Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat
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