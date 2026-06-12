Le festival Précaire, Single PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, Single

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, Single avec la Compagnie Les Soeurs de Shakespeare, épopée Pop.

Marilyne et Seb travaillent ensemble. Elle est rangée, secrète.

Il est bordélique, sans filtre. Leur seul point commun apparent ils sont célibataires la plupart du temps.

Une tragicomédie d’amitié, où deux êtres qui ne se ressemblent pas vont tomber non pas en amour mais en amitié.

Un road trip musical drôle et grave.

À partir de 14 ans — 65 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, Single

L’événement Le festival Précaire, Single Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat