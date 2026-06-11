Le festival Précaire, visions d’Eskandar PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, visions d’Eskandar

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 20:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, visions d’Eskandar avec la Compagnie La Présidente a eu 19.

À la suite d’un malaise cardiaque dans une piscine municipale, un jour de canicule,

un architecte plonge dans un coma profond et fait une expérience de mort imminente.

Il se retrouve alors dans un monde parallèle, une ville complètement détruite du nom

d’Eskandar, en compagnie d’un homme amnésique et d’Everybody, la caissière de

la piscine municipale.

À partir de 10 ans — 50 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, visions d’Eskandar

L’événement Le festival Précaire, visions d’Eskandar Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de Noblat