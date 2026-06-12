Le festival Précaire, y a pas d’âge PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat lundi 10 août 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, y a pas d’âge

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, y a pas d’âge avec la Compagnie Collectif Komon’o, marionnettes circassiennes.

Circassiens d’une autre époque, Pépé et Mémé emménagent.

Dans les cartons, c’est toute une vie de spectacles et de souvenirs que leurs petits-enfants doivent précieusement déballer.

Avec tendresse et facéties, les corps s’affairent et se bousculent, pour transporter le public dans un univers de sarcasme, d’humour et de poésie.

Tout public — 50 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, y a pas d’âge

L’événement Le festival Précaire, y a pas d’âge Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat