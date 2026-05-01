Le feu au plancher ! Le before du Festival Saint Amand fait son intéressant Route du peuch Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand

Le feu au plancher ! Le before du Festival Saint Amand fait son intéressant

Route du peuch Le Séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-24

16h-18h goûter conté, crêpes à gogo. 18h-20h apéro surprise. 20h-23h dj par Vizara festival. Les bénéfices soutiendront le programmation du festival

Cette année le festival Saint Amand fait son intéressant vous propose un Before bien étoffé.

Donc ramène ta fraise, ton enfant, ceux des autres, tes parents, ceux des autres, papi, mamie, tes beaux parents, tes voisins, leurs cousins et tout les autres ! Parce qu’on va manger des crêpes, se faire raconter des histoires sans queue ni tête, pêcher le canard au dîner, gagner des trucs chouette, danser, chanter et mettre le feu au plancher !

Tout ça en trois temps goûter, apéro, Dj

16h 18h goûter conté, crêpes à gogo

18h 20h apéro surprise en bout de ligne

20h 23h dj par @Vizarafestival

​Les bénéfices soutiendront la programmation du festival. .

Route du peuch Le Séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine festivalsaintamand@gmail.com

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English : Le feu au plancher ! Le before du Festival Saint Amand fait son intéressant

4pm-6pm: storytelling snack, pancakes galore. 6-8pm: surprise aperitif. 8-11pm: dj by Vizara festival. Proceeds to support festival programming

L’événement Le feu au plancher ! Le before du Festival Saint Amand fait son intéressant Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère