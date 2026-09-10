Le Fil d’or , par Nadia Simon, Anja Loma et Solinca EVE Scène universitaire Le Mans
jeudi 1 octobre 2026 · EVE Scène universitaire · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le Fil d’or , par Nadia Simon, Anja Loma et Solinca
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Spectacle musical, en partenariat avec EVE Scène universitaire, dans le cadre de Faites Lire !
Dans le cadre de Faites Lire ! découvrez un spectacle musical. Le Fil d’Or est un tissage sonore où la musique, les voix et les mots se relient en proposant un concert qui invite les spectateurs à plonger dans une rêverie poétique où chacun, chacune fait partie d’un tout. Le fil invisible que tissent les fileuses représente le lien qui nous unit, la lumière que l’on suit comme un chemin. Tout public. Gratuit. Réservations en ligne sur https://www.billetweb.fr/le-fil-dor1?multi=45864&color=d62d8e&parent=billetteriefl26&from_multi=1 / ou au 02 43 83 27 70. .
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70
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English :
Musical performance, in partnership with EVE Scène universitaire, as part of the Faites Lire! program
L’événement Le Fil d’or , par Nadia Simon, Anja Loma et Solinca Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72
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