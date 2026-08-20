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Le Film du Jeudi spécial Noël Bibliothèque Gutenberg Paris

jeudi 24 décembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris

Le Film du Jeudi spécial Noël Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Pendant les vacances scolaires, retrouvez-nous à Gutenberg pour une session cinéma à partir de 6 ans.

Entrée libre

Découvrez une histoire de Noël sur grand écran, comme au cinéma !
Le jeudi 24 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-24T17:00:00+01:00
fin : 2026-12-24T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-24T16:00:00+02:00_2026-12-24T17:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


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