LE FLEUVE AMBULANT, Quai de loire Beaugency, Beaugency

LE FLEUVE AMBULANT Vendredi 10 juillet, 18h30 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:30:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T18:30:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Un récit ludique, fantastique et débridé qui met en scène une famille qui, pour surmonter un moment difficile, décide de descendre la Loire à vélo.

Un événement va faire basculer nos 3 personnages vers un monde onirico-fantaisiste, début d’une descente de Loire où la nature va s’incarner et les interpeller (l’eau, les poissons, les arbres, les algues, le sable, le vent, les écrevisses…).

Au cours de ce voyage, ils vont se perdre, se retrouver, se révéler, se déborder, se réparer… et prendre conscience des enjeux environnementaux.

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Un récit ludique, fantastique et débridé qui met en scène une famille qui, pour surmonter un moment difficile, décide de descendre la Loire à vélo. Spectacle

LE FLEUVE AMBULANT