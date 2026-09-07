, Le FORUM, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Mercredi 25 novembre, 15h00 Le FORUM Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00

Le FORUM 18 avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est