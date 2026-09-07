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, Le FORUM, Charleville-Mézières

mercredi 25 novembre 2026 · Le FORUM · Charleville-Mézières

, Le FORUM, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Le FORUM
Adresse
18 avenue Jean Jaurès
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

Mercredi 25 novembre, 15h00 Le FORUM Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00
Fin : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00

Le FORUM 18 avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

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