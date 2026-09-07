AGENDA · Charleville-Mézières
, Le FORUM, Charleville-Mézières
mercredi 25 novembre 2026 · Le FORUM · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Mercredi 25 novembre, 15h00 Le FORUM Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00
Fin : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00
Le FORUM 18 avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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