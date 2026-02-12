Le fracas des petites choses La Doline Millau
Le fracas des petites choses La Doline Millau vendredi 27 mars 2026.
Le fracas des petites choses La Doline
Théâtre La Doline Millau Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-27
Le fracas des petites choses
ou le Vaudeville en robe de chambre
Nouvelle création !
Portes qui claquent, répliques qui fusent, quiproquos en cascade… Le cycle Vaudeville revient !
Après Courteline en 2018, pour la Doline, place à deux maîtres de la comédie Labiche et Feydeau. De courtes pièces dans lesquelles un mot de travers, une sonnette ou une simple lettre suffisent à tout faire basculer.
Avec leur sens du rythme et du rebondissement, ces joyaux du répertoire nous rappellent que dans le théâtre comme dans la vie, ce sont souvent les petites choses qui provoquent les plus grands fracas.
Comédies de Georges Feydeau et Eugène Labiche
Avec Emilie Psaume, Joachim Muñoz-Garric, Solène Argans, Louison Pidet
Mise en scène Juliette Athlan et Emilie Psaume
Une production du Théâtre de la Doline
Vendredi 27 Mars 20h30
Samedi 28 Mars 20h30
Dimanche 29 Mars 15h
Tarifs
Normal 15€
Réduit 10€
Tout public 1h30 .
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le fracas des petites choses La Doline Millau a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)