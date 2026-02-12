Le fracas des petites choses La Doline Millau

Le fracas des petites choses La Doline

Le fracas des petites choses

ou le Vaudeville en robe de chambre

Nouvelle création !



Portes qui claquent, répliques qui fusent, quiproquos en cascade… Le cycle Vaudeville revient !



Après Courteline en 2018, pour la Doline, place à deux maîtres de la comédie Labiche et Feydeau. De courtes pièces dans lesquelles un mot de travers, une sonnette ou une simple lettre suffisent à tout faire basculer.



Avec leur sens du rythme et du rebondissement, ces joyaux du répertoire nous rappellent que dans le théâtre comme dans la vie, ce sont souvent les petites choses qui provoquent les plus grands fracas.

Comédies de Georges Feydeau et Eugène Labiche

Avec Emilie Psaume, Joachim Muñoz-Garric, Solène Argans, Louison Pidet

Mise en scène Juliette Athlan et Emilie Psaume

Une production du Théâtre de la Doline

Vendredi 27 Mars 20h30

Samedi 28 Mars 20h30

Dimanche 29 Mars 15h

Tarifs

Normal 15€

Réduit 10€

Tout public 1h30 .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr

