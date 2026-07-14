Informations pratiques

Le Fracas n’existe pas. Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 26 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Ce spectacle nous invite à laisser de côté la peur et comme Pandore, fil rouge du spectacle, à oser ouvrir les boites pour apaiser nos blessures, et nous se libérer de ce qui assombrit les lignées.

### **Le Fracas n’existe pas.**

**Un spectacle de Céline Ziwès**

“Et vous, êtes-vous en paix avec vos ancêtres ?”

C’est cette question que nous adresse, les yeux dans les yeux, l’autrice et illustratrice Céline Ziwès.

Dans un seul en scène à la fois burlesque et dramatique, l’autrice rennaise ausculte sa mémoire familiale et nous invite à nous questionner sur notre propre histoire : celle que l’on nous raconte et surtout celle que l’on préfère taire….

Tiré de son magnifique ouvrage dessiné “A la racine”, le spectacle convie nos fantômes familiaux, souvent enfermés à triple tour dans les placards. Témoignages, conte et récit visuel s’entrecroisent dans une quête de vérité parfois douloureuse, mais surtout libératrice.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’artiste et avec le psychopathologiste David Bernard (Université Rennes 2), spécialiste des traumas et transmissions inter-générationnelle.

Un échange modéré par Justine Caurant.

**► Jeudi 3 décembre à 20h au Diapason**

**Étudiant·es et tarifs réduits : Gratuit / Plein tarif : 3€**

> [Réservation](https://www.billetweb.fr/le-fracas-nexiste-pas)

_Spectacle conseillé à partir de 12 ans._

_Séance de dédicaces de l’ouvrage À LA RACINE par Céline Ziwes après le spectacle._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-26T22:00:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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