LE GANG DES CHIEUSES – LE CEPAC SILO Marseille

LE GANG DES CHIEUSES Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Coeur de Scène Productions présente : LE GANG DES CHIEUSESVous aussi vous êtes une chieuse ?L’une est célibataire endurcie.L’autre n’arrive pas à tenir un couple.La première est spirituelle.La seconde cartésienneTout les oppose et pourtant.À elles deux elles forment le gang des chieuses.Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas.Après C’est décidé je deviens une connasse, ne manquez pas la nouvelle comédie hilarante d’Elise Ponti

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13