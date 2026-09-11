Le garage rétro-éphémère d’Ebava Cusset, EBAVA, Cusset

Informations pratiques

Le garage rétro-éphémère d’Ebava Cusset 19 et 20 septembre EBAVA Allier

Baptêmes en voiture ancienne au profit d’une association (participation financière libre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers du patrimoine routier avec l’EBAVA ! Rencontrez ces passionnés au cœur d’un authentique garage d’époque reconstitué. Objets vintage et mécaniques d’exception vous y attendent.

EBAVA Place Victor-Hugo, 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/

Plongez dans l’univers du patrimoine routier avec l’EBAVA ! Rencontrez ces passionnés au cœur d’un authentique garage d’époque reconstitué. Objets vintage et mécaniques d’exception vous y attendent.

© EBAVA