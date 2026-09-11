Le garage rétro-éphémère d’Ebava Cusset, EBAVA, Cusset
samedi 19 septembre 2026 · EBAVA · Cusset
Informations pratiques
Le garage rétro-éphémère d’Ebava Cusset 19 et 20 septembre EBAVA Allier
Baptêmes en voiture ancienne au profit d’une association (participation financière libre)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongez dans l’univers du patrimoine routier avec l’EBAVA ! Rencontrez ces passionnés au cœur d’un authentique garage d’époque reconstitué. Objets vintage et mécaniques d’exception vous y attendent.
EBAVA Place Victor-Hugo, 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/
Plongez dans l’univers du patrimoine routier avec l’EBAVA ! Rencontrez ces passionnés au cœur d’un authentique garage d’époque reconstitué. Objets vintage et mécaniques d’exception vous y attendent.
© EBAVA
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