Le goût de la fête Rue Albert Schweitzer Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Le goût de la fête

Rue Albert Schweitzer Parc Schweitzer Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez partager une journée riche en découvertes, en rencontres et en bonne humeur avec de nombreuses associations présentes pour vous proposer des animations pour tous, au Parc Schweitzer !

Au programme

– Vide-greniers / Brocante de 6h à 18h

– Animations pour tous de 10h à 17h animations sportives, animation vélo, Recyclette , structure gonflable, jeux de société, jardinage, atelier diététique (présence d’une diététicienne sur inscription), lecture de contes, impression 3D, Rétrogaming, stand photos avec Passion Photos , Chorale avec Pascalina Petit.

– Spectacle à 17h avec L’étoffe des rêves .

– Grande Tombola à 2€ le ticket, de nombreux lots à gagner tout au long de la journée ! Merci à tous les commerçants !

– Restauration et buvette sur place, avec l’association El Wafâa .

– Concert du groupe NO LIMIT , de 19h30 à 22h, pour terminer cette belle journée dans une ambiance festive et musicale ! .

Rue Albert Schweitzer Parc Schweitzer Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 20 96

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English : Le goût de la fête

L’événement Le goût de la fête Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Bourgogne Coeur de Loire