Le goût de la fête Rue Albert Schweitzer Cosne-Cours-sur-Loire
samedi 12 septembre 2026 · Rue Albert Schweitzer · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Le goût de la fête
Rue Albert Schweitzer Parc Schweitzer Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez partager une journée riche en découvertes, en rencontres et en bonne humeur avec de nombreuses associations présentes pour vous proposer des animations pour tous, au Parc Schweitzer !
Au programme
– Vide-greniers / Brocante de 6h à 18h
– Animations pour tous de 10h à 17h animations sportives, animation vélo, Recyclette , structure gonflable, jeux de société, jardinage, atelier diététique (présence d’une diététicienne sur inscription), lecture de contes, impression 3D, Rétrogaming, stand photos avec Passion Photos , Chorale avec Pascalina Petit.
– Spectacle à 17h avec L’étoffe des rêves .
– Grande Tombola à 2€ le ticket, de nombreux lots à gagner tout au long de la journée ! Merci à tous les commerçants !
– Restauration et buvette sur place, avec l’association El Wafâa .
– Concert du groupe NO LIMIT , de 19h30 à 22h, pour terminer cette belle journée dans une ambiance festive et musicale ! .
Rue Albert Schweitzer Parc Schweitzer Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 20 96
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English : Le goût de la fête
L’événement Le goût de la fête Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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