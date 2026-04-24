Journées Européennes du Patrimoine Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire samedi 19 septembre 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine
Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Comme chaque année, le musée de la Loire, ancien Couvent des Augustins (Monument Historique), participe aux Journées Européennes du Patrimoine et ouvre ses portes gratuitement pour cette nouvelle édition.
Dans le cadre de son exposition ARTnimal Les animaux dans l’art, le musée de la Loire a choisi de mettre en avant le Patrimoine naturel en danger, en particulier les espèces animales menacées grâce à un partenariat avec la LPO 58 et le Muséum d’Auxerre. .
Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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