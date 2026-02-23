Animusée-vous les arts, les animaux et les hommes Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Animusée-vous les arts, les animaux et les hommes

Gratuit

2026-09-09

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

Oiseaux, papillons, serpents, poissons, gibier… l’Homme vit au quotidien entouré d’animaux, même en ville. Citons aussi chauves-souris, chouettes et hiboux, certes plus discrets car ils sortent à l’heure où nous rentrons dans nos foyers ! Ils sont donc là, sous nos yeux et à portée d’oreille, nous cohabitons c’est-à-dire que nous partageons le même espace sans même parfois y prêter gare, un écosystème en somme.

À y regarder de plus près, ils fourmillent également dans les collections d’un musée… Si si regardez bien, on les déniche ici ou là sur des objets hétéroclites, l’occasion de réaliser un inventaire à la Prévert un chandelier, un sommier de violoncelle, un bouton de manchette, un vase balustre, une assiette, un plat à barbe, un brûle-parfum, un plat en étain, une gravure, un tableau… Tendez l’oreille maintenant, entendez-vous gazouiller, chuinter, claqueter, craqueter, criailler, huer, siffler, grogner, bramer ou vagir, les reconnaissez-vous ? À la faveur de cette cacophonie, nos réserves et nos salles, d’ordinaires calmes et feutrées, pourraient devenir de véritables ménageries !

Qu’on se le dise, vous pourriez avoir des surprises, le plaisir ne sera pas que pour les yeux, une fois n’est pas coutume au musée !

La découverte visuelle et sonore des animaux dans les collections du musée vous conduira ensuite en extérieur. Accompagné d’un guide nature, équipé de jumelles ou de boîtes loupes, vous tenterez d’apercevoir oiseaux, insectes et autres animaux qui peuplent les bords de Loire. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

