Brocante Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Brocante

Centre-ville 2 rue de l’école Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Rendez-vous à partir de 6h sur le terrain de la salle des fêtes, pour cette brocante organisée par Le comité des fêtes de Villechaud. .

Centre-ville 2 rue de l’école Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Brocante

L’événement Brocante Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire