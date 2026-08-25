AGENDA · Cosne-Cours-sur-Loire
Brocante Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire
dimanche 6 septembre 2026 · Centre-ville · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Brocante
Centre-ville 2 rue de l’école Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Rendez-vous à partir de 6h sur le terrain de la salle des fêtes, pour cette brocante organisée par Le comité des fêtes de Villechaud. .
Centre-ville 2 rue de l’école Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Brocante
L’événement Brocante Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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