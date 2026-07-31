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Le goût des souvenirs Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Pierre FANLAC · Périgueux

Le goût des souvenirs Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre FANLAC
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Le goût des souvenirs

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Découverte des textes littéraires et partage de souvenirs gourmands,
Gratuit   .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

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English :

L’événement Le goût des souvenirs Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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