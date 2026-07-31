Le goût des souvenirs Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Le goût des souvenirs

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Découverte des textes littéraires et partage de souvenirs gourmands,

Gratuit .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English :

L’événement Le goût des souvenirs Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux