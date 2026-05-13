Le goût pour la Chine, Musée Louis Vouland, Avignon

Le goût pour la Chine Samedi 23 mai, 21h30 Musée Louis Vouland Vaucluse

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Le goût pour la Chine

Samedi 23 mai à 21h30 visite flash (15 minutes environ)

Lina Lajoinie, médiatrice volontaire en service civique

Une étonnante collection d’objets venus d’Asie est exposée au musée ! Les visiteurs découvrent les porcelaines, les vases à motifs de phœnix ou de dragons, les délicates sculptures fleuries venues de Chine depuis les routes maritimes des Compagnies des Indes, avant de s’émerveiller devant le mobilier de la Chambre chinoise. Cette visite permet d’aborder les thématiques du commerce et des échanges culturels avec l’Extrême-Occident, tout en évoquant les matériaux et techniques uniques.

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Le goût pour la Chine

© Musée Vouland