Lanvellec

Le goûter givré des animaux 3 à 8 ans

1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10

Atelier parents/enfants de 3 à 8 ans

Attention, atelier très sérieux… ou presque ici, ce sont les enfants de 3 à 8 ans qui préparent le goûter des plus grands gourmands de la ferme !

Au programme, une mission de la plus haute importance confectionner de délicieuses glaces naturelles à base de fruits, légumes et plantes pour régaler les animaux.

Mais entre ceux qui raffolent de la pomme, ceux qui se jetteraient bien sur la carotte et ceux qui ont toujours l’air d’attendre une deuxième tournée, le spectacle promet d’être savoureux.

Un atelier ludique, sensoriel et plein de fraîcheur à vivre en famille, pour découvrir autrement l’alimentation des animaux, mettre la main à la pâte… et assister ensuite à un goûter aussi drôle que gourmand. .

1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

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English :

L’événement Le goûter givré des animaux 3 à 8 ans Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-11 par SITARMOR