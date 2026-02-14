Le Grand Amour de Victor Hugo, Théâtre de La Grange, Bois-d’Arcy

Le Grand Amour de Victor Hugo Samedi 21 mars, 20h30 Théâtre de La Grange Yvelines

Tarif plein : 29€ / Tarif réduit : 22€ / Tarif -18 ans : 16€

Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:00:00+01:00

Juliette Drouet Le Grand Amour de Victor Hugo ! Comédie musicale aux plus de 200 représentations, saluée par la critique et le public !

L’histoire d’un amour passionnel entre Juliette Drouet, actrice en vogue et Victor Hugo.

A la demande du maître, elle abandonna sa carrière pour vivre dans son ombre. Inspiratrice des Misérables, elle sauvera sa vie et ses manuscrits. Elle lui écrira 22000 lettres !

50 choristes, des chansons originales orchestrées ou accompagnées au piano, une mise en scène sobre et élégante de Bernard Schmitt (Johnny Hallyday et JJ Goldman) le spectacle mêle avec grâce, histoire, politique, littérature et reflexion sur la condition de la femme

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d'Arcy Bois-d'Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Juliette Drouet, le grand amour de Victor Hugo Bois d’arcy Théâtre