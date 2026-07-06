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Le Grand bain : le réveil des oiseaux en Bresse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Le Grand bain : le réveil des oiseaux en Bresse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Le Grand Bain est une séance d’écoute collective et immersive, dans le grand auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar. Confortablement installés dans un transat, plongés dans la pénombre, laissez-vous emporter par la musique !

Pour cette séance spéciale « journée au jardin », nous écouterons Le réveil des oiseaux en Bresse, enregistrements collectés par Jean C. Roché.

samedi 26 septembre à 10h30
auditorium (niveau -1)
tout public à partir de 6 ans
entrée libre

Retrouvez les autres animations de cette journée au jardin !

Depuis quand n’avez-vous pas vraiment écouté un disque en entier et dans une atmosphère propice ?
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar


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