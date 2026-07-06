Le Grand bain : le réveil des oiseaux en Bresse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Le Grand Bain est une séance d’écoute collective et immersive, dans le grand auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar. Confortablement installés dans un transat, plongés dans la pénombre, laissez-vous emporter par la musique !
Pour cette séance spéciale « journée au jardin », nous écouterons Le réveil des oiseaux en Bresse, enregistrements collectés par Jean C. Roché.
samedi 26 septembre à 10h30
auditorium (niveau -1)
tout public à partir de 6 ans
entrée libre
Retrouvez les autres animations de cette journée au jardin !
Depuis quand n’avez-vous pas vraiment écouté un disque en entier et dans une atmosphère propice ?
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026