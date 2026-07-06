Le Grand bain : le réveil des oiseaux en Bresse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Le Grand Bain est une séance d’écoute collective et immersive, dans le grand auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar. Confortablement installés dans un transat, plongés dans la pénombre, laissez-vous emporter par la musique !

Pour cette séance spéciale « journée au jardin », nous écouterons Le réveil des oiseaux en Bresse, enregistrements collectés par Jean C. Roché.

samedi 26 septembre à 10h30

auditorium (niveau -1)

tout public à partir de 6 ans

entrée libre



Retrouvez les autres animations de cette journée au jardin !

Depuis quand n’avez-vous pas vraiment écouté un disque en entier et dans une atmosphère propice ?

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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