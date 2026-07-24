LE GRAND BAL Théâtre de l’Archipel Perpignan
vendredi 9 avril 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE GRAND BAL
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 28
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:00:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-09
Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, face à la morosité ambiante, la compagnie Dyptik ouvre le bal avec allégresse. En libérant les corps, la chorégraphie se transforme en une cérémonie pleine de lumière, un geste collectif qui invite à danser pour mieux respirer.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
At the Théâtre de l’Archipel—Le Grenat, in the face of the prevailing gloom, the Dyptik company kicks things off with joy. By setting the bodies free, the choreography transforms into a ceremony full of light—a collective gesture that invites us to dance so we can breathe more freely.
L’événement LE GRAND BAL Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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