LE GRAND BAL Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LE GRAND BAL

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, face à la morosité ambiante, la compagnie Dyptik ouvre le bal avec allégresse. En libérant les corps, la chorégraphie se transforme en une cérémonie pleine de lumière, un geste collectif qui invite à danser pour mieux respirer.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Grenat, in the face of the prevailing gloom, the Dyptik company kicks things off with joy. By setting the bodies free, the choreography transforms into a ceremony full of light—a collective gesture that invites us to dance so we can breathe more freely.

L’événement LE GRAND BAL Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME