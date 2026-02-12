LE GRAND BAL TRALALALOVERS et POOLIDOR La Halle Dieulefit

LE GRAND BAL TRALALALOVERS et POOLIDOR

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Entre Bal Trad et Electro, un cocktail explosif et généreux pour danser dans une grande liesse participative. Déguisements bienvenus entre futur et tradition !

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 56 97 30 accueil@lahalledieulefit.fr

A blend of Bal Trad and Electro, an explosive and generous cocktail for dancing in a great participatory jubilation. Disguises welcome between future and tradition!

