LE GRAND BAL TRALALALOVERS et POOLIDOR La Halle Dieulefit samedi 28 mars 2026.
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Entre Bal Trad et Electro, un cocktail explosif et généreux pour danser dans une grande liesse participative. Déguisements bienvenus entre futur et tradition !
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 56 97 30 accueil@lahalledieulefit.fr
English :
A blend of Bal Trad and Electro, an explosive and generous cocktail for dancing in a great participatory jubilation. Disguises welcome between future and tradition!
L’événement LE GRAND BAL TRALALALOVERS et POOLIDOR Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux