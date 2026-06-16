Le Grand Banquet Berlioz Parc succursale Pau

Pau

Le Grand Banquet Berlioz

Parc succursale 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

10 familles cuisinent 10 menus du monde

Venez avec vos couverts et assiettes !!!

Le Grand Banquet Berlioz est la formule festive du repas de quartier qui représente un rendez-vous incontournable pour tous les habitants des environs depuis de longues années. C’est aussi l’occasion de célébrer LES cultures des habitants de ces quartiers, c’est ce qui fait la richesse de ces territoires, leurs diversités culturelles, leurs capacités à se retrouver, leurs solidarités.

Programme de la journée

11h30 initiation à la salsa avec Jeff de Sals’n’groove

12h Sauvagesse, cirque et danse de nature avec Violaine Arrouy, compagnie Viens Voir Là-Bas

12h30 les menus du monde

13h30 (avant le dessert) démonstration de danses tahitiennes avec Ohana Ori Tahiti

14h concert musique du monde avec les élèves de l’école de musique de l’AGORA Billère

BUVETTE SNACK PÉTANQUE JEUX .

Parc succursale 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 84 77 13 contact@mjcberlioz.org

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English : Le Grand Banquet Berlioz

L’événement Le Grand Banquet Berlioz Pau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pau