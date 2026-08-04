Le Grand Bazar Braderie, vide-grenier et brocante Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Le Grand Bazar Braderie, vide-grenier et brocante

Rue des Bains, rue Victor Hugo, rue Paul Besson, rue Charles Mozin, rue de Paris Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Braderie des commerçants, vide-grenier et brocante dans les rues du centre de Trouville-sur-Mer. Chinez vêtements, disques, mobilier et bibelots le samedi 22 août 2026, de 8 h à 18 h.

Le cœur de Trouville-sur-Mer se transforme en un grand rendez-vous commercial et convivial le temps d’une journée. Organisé par CAP Trouville, l’association des commerçants, artisans et professions libérales de la ville, le Grand Bazar réunit la braderie des commerçants et un vide-grenier ouvert aux particuliers dans les rues du centre-ville.

Les commerçants proposeront leurs bonnes affaires dans le cadre de la braderie, tandis que les particuliers pourront exposer et vendre leurs objets lors du vide-grenier. Vêtements, disques vinyles, mobilier, bibelots, accessoires de décoration… chacun pourra flâner, chiner et peut-être dénicher la pièce rare parmi les étals installés le long de la rue des Bains, de la rue Victor Hugo, de la rue Paul Besson, de la rue Charles Mozin et de la rue de Paris.

Une occasion conviviale de profiter de l’ambiance estivale et de redécouvrir le centre-ville de Trouville-sur-Mer autrement.

Infos pratiques

– Date samedi 22 août 2026

– Horaires 8 h 18 h

– Lieux rue des Bains, rue Victor Hugo, rue Paul Besson, rue Charles Mozin, rue de Paris (Trouville-sur-Mer)

– Organisateur CAP Trouville (Association des commerçants, artisans et professions libérales)

– Inscription exposants vide-grenier captrouville14@gmail.com 06 83 48 19 44

– Tarif exposants 6 € le mètre linéaire (minimum 2 mètres) .

Rue des Bains, rue Victor Hugo, rue Paul Besson, rue Charles Mozin, rue de Paris Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 83 48 19 44 captrouville14@gmail.com

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English : Le Grand Bazar Braderie, vide-grenier et brocante

A street market organised by local shopkeepers, a garage sale and a flea market in the streets of Trouville-sur-Mer town centre. Come and hunt for bargains on clothes, records, furniture and knick-knacks on Saturday 22 August 2026, from 8 am to 6 pm.

L’événement Le Grand Bazar Braderie, vide-grenier et brocante Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Trouville