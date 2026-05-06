Le Grand Bazar Lerchenberg Mulhouse Dimanche 10 mai, 07h30 Entrée libre

Amateurs de brocante et vide-greniers, le traditionnel marché aux puces du Lerchenberg, renommé Le Grand Bazar pour renouer avec ses origines, sera de retour pour vous.

Amateurs de brocante et vide-greniers, le **dimanche 10 mai de 7h30 à 17h** le traditionnel **marché aux puces du Lerchenberg**, renommé **Le Grand Bazar** pour renouer avec ses origines, sera de retour pour vous.

Le Grand Bazar aura lieu **dans le parc du Lerchenberg**, au 11 rue du Cercle à Mulhouse.

Afin de donner une touche de verdure à ce vide-greniers, nous vous proposons également un **marché aux plantes** où vous pourrez trouver de nombreuses variétés de plantes et graines.

Nous vous donnons également rendez-vous pour profiter de l’ambiance et du cadre de verdure du Lerchenberg autour d’un **verre, de saucisses, frites et desserts maisons**, une **buvette avec restauration** étant mise à votre disposition tout au long de la journée pour vous sustenter.

Comme ce vide-grenier est une occasion de renouer avec les traditions, nous vous proposerons également de **déguster nos tartes flambées faites maison**.

Les exposants pourront également profiter de **café, thé et viennoiseries** pour bien démarrer la journée.

Retrouvez également le stand du **Printemps du livre du Lerchenberg** où vous pourrez étancher votre soif de lecture et **acquérir des ouvrages** qui vous auraient échappé lors de notre grande bourse aux livres.

Si **vous souhaitez participer** au vide-grenier avec un stand, n’hésitez pas à appeler au 06 45 94 99 35 ou à envoyer un message sur [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr).

Nous avons hâte de vous accueillir sous les tilleuls du Lerchenberg pour une belle journée de brocante !

Entrée libre

Stand : 15€ / 4m linéaires

Renseignements et inscriptions : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T07:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T17:00:00.000+02:00

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culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin



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