Le Grand Cactus, Zénith de Lille, Lille
Le Grand Cactus, Zénith de Lille, Lille jeudi 11 juin 2026.
Le Grand Cactus Jeudi 11 juin, 20h00 Zénith de Lille Nord
sur réservations
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:29:00+02:00
Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:29:00+02:00
Tous les membres de la troupe ‘’Le Grand Cactus’’ remontent sur scène pour un nouveau show inédit mêlant sketchs, performances, et humour jubilatoire, dans la lignée des émissions qui ont fait la renommée de ce programme télévisé emblématique de la RTBF’’, avec Kody, Tamara Payne, Damien Gillard, Giroud et Stotz, Fabian Le Castel, James Deano, Martin Charlier, Isabelle Hauben, et Jérôme de Warzée
Zénith de Lille 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/le-grand-cactus-billet/idmanif/627185/idtier/7478460 »}]
Tous les membres de la troupe ‘’Le Grand Cactus’’ remontent sur scène pour un nouveau show inédit !
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