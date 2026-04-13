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Le Grand Cactus, Zénith de Lille, Lille

Le Grand Cactus, Zénith de Lille, Lille

Le Grand Cactus, Zénith de Lille, Lille jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Zénith de Lille

Adresse : 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : sur réservations

Le Grand Cactus Jeudi 11 juin, 20h00 Zénith de Lille Nord

sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:29:00+02:00
Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:29:00+02:00

Tous les membres de la troupe ‘’Le Grand Cactus’’ remontent sur scène pour un nouveau show inédit mêlant sketchs, performances, et humour jubilatoire, dans la lignée des émissions qui ont fait la renommée de ce programme télévisé emblématique de la RTBF’’, avec Kody, Tamara Payne, Damien Gillard, Giroud et Stotz, Fabian Le Castel, James Deano, Martin Charlier, Isabelle Hauben, et Jérôme de Warzée

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Tous les membres de la troupe ‘’Le Grand Cactus’’ remontent sur scène pour un nouveau show inédit !

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