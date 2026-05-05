Zola… Pas comme Émile (Face B) – Forbon N’Zakimuena, maison Folie Wazemmes, Lille

Zola… Pas comme Émile (Face B) – Forbon N’Zakimuena Vendredi 26 juin, 18h00 maison Folie Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Zola… Pas comme Émile!!! (Face B) est une déambulation récit / rap, imaginée et écrite par Pauline Fontaine & Forbon N’Zakimuena. Interprété par ce dernier, cette performance dans l’espace public menée entre deux lieux de la république aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants né·es en France de parents étrangers.

Tarifs Gratuit

Durée 1 h

À partir de 10 ans

Vendredi 26 juin, 18 h

————————–

Forbon N’Zakimuena – conception artistique, récit et interprétation ; Pauline Fontaine – co-conceptrice et autrice de la forme en espace public ; Adam Carpels création sonore ; Cassandra Cristin – Décor, costume & scénographie ; Mathilde Blottière – production ; Zelda Gourru – production

Forbon N’Zakimuena – conception artistique, récit et interprétation ; Pauline Fontaine – co-conceptrice et autrice de la forme en espace public ; Adam Carpels création sonore ; Cassandra Cristin – Décor, costume & scénographie ; Mathilde Blottière – production ; Zelda Gourru – production

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Forbon vous invite à marcher et à manifester au coeur du quartier de Wazemmes, accompagné par l’acteur, en musique et en récit. Une déambulation rap unique à forte valeur revendicatrice !

SEIJI