Fresque du Climat à Lille, MRES • Maison régionale de l’environnement et des solidarités de Lille, Lille

Fresque du Climat à Lille Jeudi 25 juin, 18h00 MRES • Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille

Sur inscription

La Fresque du Climat c’est quoi ?

C’est un outil de sensibilisation ludique qui permet de comprendre de manière conviviale le fonctionnement du système climatique.

Vous allez recréer en 3 heures et en équipe les liens entre les composantes du changement climatique et avoir cette vision d’ensemble qui vous permettra d’agir efficacement !

Retrouvez tous les ateliers sur fresqueduclimat.org

