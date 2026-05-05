Shii Foo Miix / DJ Pone + DJ Sharky, Le Bistrot de St So, Lille

Shii Foo Miix / DJ Pone + DJ Sharky 25 et 26 juin Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T19:30:00+02:00 – 2026-06-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T00:30:00+02:00

JEUDIS SHII FOO MIIX

Tous les Jeudis au Bistrot de St So !

Du bon goût pour tes oreilles, du bon son pour ton bidon.

SHIIFOOMIIX, c’est ton nouveau rendez-vous du jeudi au Bistrot de St So.

Le successeur de l’Apéromix, version 2.0, simple et efficace.

HAPPY HOUR de 18h-20h la bière 50cl au prix de la 33cl.

SNACK SUR PLACE de 19h à 22h !

JEUDI 25 JUIN :

DJ PONE (BIRDY NAM NAM)

►Depuis plus de 30 ans, DJ Pone façonne le son et impose son rythme. Membre fondateur du mythique Birdy Nam Nam (Victoire de la Musique), il a marqué les scènes aux côtés de Svinkels, Triptik, NTM ou encore Casseurs Flowters.

Issu du Double H DJ Crew et passé par les championnats DMC, il s’impose comme un véritable virtuose des platines, alliant technique, musicalité et créativité.

Sur scène, Pone embarque le public dès les premières notes avec des sets puissants mêlant hip-hop et électro, entre classiques revisités, routines emblématiques et sélections pointues.

En studio, il continue d’explorer et de repousser les frontières, avec des projets salués par la critique et des collaborations avec Oxmo Puccino, Jeanne Added ou Georgio.

Toujours en mouvement, DJ Pone reste une figure essentielle et intemporelle de la scène.

Youtube : https://www.youtube.com/@djpone1

Instagram : https://www.instagram.com/djpone/

Facebook: https://www.facebook.com/djpone1978/

DJ SHARKY

► DJ et beatmaker passionné, Sharky explore un hip hop hybride, entre trip hop, hiphop et électro. Membre du duo Scratchattic, il façonne une esthétique singulière mêlant scratchs ciselés, samples bidouillés et textures organiques.

Inspiré par des artistes comme DJ Premier, DJ Shadow, Dj Krush ou encore The Herbalizer, il développe un son à la fois introspectif et percutant. Actif aux côtés de rappeurs comme Ywill (La Jonction) ou Paranoyan, Sharky est aussi habile et inventif lorsqu’il distille ses DJs set, laissant la part belle à un hip hop chahuté et bousculé.

ECOUTE – REGARDE

https://www.facebook.com/sharky.djswhy

https://www.instagram.com/dj_sharky_music/

https://www.youtube.com/@Scratchattic

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene officielle de DJ Pone ud83dudd25 », « html »: «

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Jeudi Shii Foo Miix au Bistrot de Saint-So : DJ sets, happy hour 18h–20h et snack sur place. Jeudi 25 juin : DJ Pone (Birdy Nam Nam) + DJ Sharky. Hip-hop et électro, sets puissants.