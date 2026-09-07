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Le grand Conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Le grand Conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription; réservé aux adhérents

Le grand Conte-mi Samedi 7 novembre, 10h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T10:45:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T10:45:00+01:00

Pendant qu’un crocodile cherche désespérément ses lunettes ou qu’une princesse refuse catégoriquement d’attendre son prince, les enfants, eux, apprennent sans s’en rendre compte à écouter, à imaginer, et surtout à tomber follement amoureux des livres.
Alors, prêts à attraper un dragon par la queue ?

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
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