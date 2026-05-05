Le Grand Festif à la Fabrique de la flèche La Fabrique de la flèche Saint-Denis

La Briche Foraine vous a mijoté un format spécial pour la Nuit Blanche de Saint Denis. Le Grand Festif qui sommeille au pied de la Flèche se prépare déjà à jaillir pour une parade excentrique au son de TechnoBrass, fanfare augmentée venue tout droit de Rio de Janeiro qui donnera un concert foudroyant sur le parvis des amants, au pied du grand phare ondulant. Emmené.e par la chenille vous brillerez ensuite sur le plus grand soul train du 93, danseur.euse masqué.e dans le bouillon. Si vous n’avez pas encore trouvé l’amour au passage, il vous restera à explorer le temple de la moule à facettes et ses slows collés serrés, plonger dans les curly géants et rester ouvert.e aux nombreuses autres surprises qui vous attendent…

La soirée sera rythmée de 23h à 2h par le collectif Soeurs Malsaines.

Pour la Nuit Blanche de Saint-Denis, La Briche Foraine orchestre une fête immersive et excentrique mêlant parade, fanfare techno-brésilienne, danse collective et installations surprenantes pour célébrer ensemble l’amour et le lâcher-prise.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 02h00

gratuit

Gratuit, libre accès

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

La Fabrique de la flèche 6 All. des 6 Chapelles 93200 Entrée par le parc Pierre de MontreuilSaint-Denis



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