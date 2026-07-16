Le grand labo de l’archéologue, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours

Informations pratiques

Le grand labo de l’archéologue Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de Préhistoire d’Ile-de-France Seine-et-Marne

Accès sans réservation dans la limite des places disponibles – Pour tous à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la face cachée du travail de l’archéologue ! Apprenez à remonter un bloc de silex taillé ou les fragments d’une poterie façon puzzle, menez l’enquête pour identifier les crânes de nos ancêtres, expérimentez l’utilisation d’outils en silex ou l’arc à feu …

Le grand labo de l’archéologue, c’est un espace de manipulations et d’expériences multiples aménagé et animé par l’équipe du musée à l’occasion des journées du Patrimoine. Il sera ouvert en continu entre 10h et 18h.

Musée de Préhistoire d’Ile-de-France 48 Avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785480 https://www.musee-prehistoire-idf.fr Construit entre 1977 et 1979, le bâtiment est l’oeuvre de Roland Simounet (1927-1996). En béton brut de décoffrage, il possède une couverture en terrasses et de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur les jardins intérieurs, le parc boisé et les rochers de grès qui l’entourent. Par sa forme et ses matériaux, il se fond dans l’univers minéral des chaos de grès environnants. Ses façades vitrées et l’organisation des salles autour de patios permettent un dialogue permanent entre l’architecture, les collections et le sous-bois. Autoroute A6 SNCF gare de Nemours St Pierre

Atelier « Le grand labo de l’archéologue »

© Thomas Gaillard/D77