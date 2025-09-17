Le Grand Raid des Pyrénées Village Barèges

Le Grand Raid des Pyrénées Village Barèges mercredi 19 août 2026.

Le Grand Raid des Pyrénées

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Parmi les épreuves les plus mythiques et exigeantes de l’ultra-trail mondial, ce rassemblement de 5000 trailers met sur le devant de la scène, la chaîne des Pyrénées Centrales à travers des parcours de haute montagne somptueux.

7 courses au départ de Vielle-Aure, Saint-Lary ou Piau-Engaly et passage dans les Vallées de Gavarnie de 40 à 160 km et une course en relais de 4 coureurs, 2400m D+ à 10 000m D+. .

Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 contact@grandraidpyrenees.com

English :

Gathering of 5000 trailers which puts the Central Pyrenees chain in the spotlight through sumptuous high mountain courses.

Passage of the runners, refreshments on Pierrefitte Nestalas, Luz st Sauveur, Gavarnie and Barèges / Pic du midi

German :

Ein Treffen von 5000 Trailern, das die Bergkette der Zentralpyrenäen durch prächtige Hochgebirgsstrecken in den Vordergrund rückt.

Läuferpassage, Verpflegungsstellen auf Pierrefitte Nestalas, Luz st Sauveur, Gavarnie und Barèges / Pic du midi

Italiano :

Raduno di 5000 trailer che mette sotto i riflettori la catena dei Pirenei centrali attraverso sontuosi percorsi di alta montagna.

I corridori passeranno per Pierrefitte Nestalas, Luz st Sauveur, Gavarnie e Barèges / Pic du midi

Espanol :

Reunión de 5000 traileros que pone en el punto de mira la cadena de los Pirineos Centrales a través de suntuosos recorridos de alta montaña.

Los corredores pasarán por Pierrefitte Nestalas, Luz st Sauveur, Gavarnie y Barèges / Pic du midi

