Le grand reportage en héritage, Maison Albert Londres, Vichy

Informations pratiques

Le grand reportage en héritage 19 et 20 septembre Maison Albert Londres Allier

atelier limité à 12 personnes toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre ou commentée de l’exposition sur la carrière d’ Albert londres – de Lyon au Cap Gardafui – Présentation du Label des Illustres que la Maison vient de recevoir – Atelier Education au média « Découvrir Le grand reportage »

Maison Albert Londres 2 rue Besse 03200 VICHY Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 83 17 49 63 https://albert-londres-vichy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.albert-londres-vichy.fr/events/ateliers-education-aux-medias-journees-du-patrimoine/ »}] Avec ses deux tourelles et son style néogothique, la demeure ne passe pas inaperçue dans une ville dont l’architecture est pourtant déjà riche. Cette maison, construite dans les années 1830, a vu naître Albert Londres en 1884. Malgré son intérêt architectural et historique, la bâtisse menaçait de disparaître. Elle était à l’abandon depuis une trentaine d’années lorsque l’association en fait l’acquisition en 2014. Les travaux de restauration débutent en 2017. C’est en 2021, qu’elle s’ouvre, en partie, pour la première fois au public. Elle présente des expositions, des conférences, projections et lectures sont organisées. La restauration des étages est en cours. En centre ville, parking à proximité.

Visite libre ou commentée de l’exposition sur la carrière d’ Albert londres – de Lyon au Cap Gardafui – Présentation du Label des Illustres que la Maison vient de recevoir – Atelier Education au Le…

©maisonalbertlondres