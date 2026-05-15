Le Grand Rétro Show Spécial 80’s Théâtre Le Normandy Le Havre
Le Grand Rétro Show Spécial 80’s Théâtre Le Normandy Le Havre samedi 6 juin 2026.
Le Havre
Le Grand Rétro Show Spécial 80’s
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Préparez-vous à un voyage dans le temps ! Pendant deux jours, plongez au cœur de la pop culture des années 80 émissions cultes, dessins animés mythiques, jouets vintage, musiques inoubliables… Tout l’univers de votre enfance réuni dans un salon 100 % rétro.
Au programme Des invités emblématiques des années 80 Des stands collectors (jouets, vinyles, BD, retrogaming…) Des animations interactives quiz, cosplay, photocall, karaoké rétro… Un concert événement Zed Le Rouge enflammera la scène avec un show dessins animés version rock
Et le samedi soir, une soirée spéciale Top 50 pour danser sur les tubes cultes des années 80 !
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Le Grand Rétro Show Spécial 80’s
L’événement Le Grand Rétro Show Spécial 80’s Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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