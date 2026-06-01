Le Grand Vide Grenier de M.I.A.M!, Jardin du 38, Nantes

Le Grand Vide Grenier de M.I.A.M! Samedi 4 juillet, 09h00 Jardin du 38 Loire-Atlantique

10€ l’emplacement de 3 mètres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

A l’occasion de la 6eme édition du festival, M.I.A.M! accueille en son sein Le Grand Vide Grenier, en partenariat avec l’association Les Invent’arts.

70 emplacements, plutôt ombragés, au cœur du Jardin du 38Breil dans une ambiance festive et créative.

Vendez, chinez, fouillez, flânez !

Rendez-vous le samedi 4 juillet à partir de 8h00 pour l’installation (ouverture publique 9h00).

Les inscriptions peuvent aussi se faire directement à l’occasion de permanence au Café associatif « le petit bonheur » (3 rue Jules Noel) auprès de Brigitte,, les lundis 1/8/15/22 et 29 juin de 14h à 16h et les vendredis 5/12/19/26 juin de 10h à 12h.

Les véhicules sont autorisés à rentrer sur le site de 8h00 à 8h45, mais devront obligatoirement sortir avant 9h00.

Pour le démontage, il ne sera pas possible de rentrer de véhicules avant 18h30 en raison des festivités qui dureront jusqu’à cette heure-ci.

Plusieurs parking gratuits sont disponibles en hyper proximité (notamment au gymnase du Breil)

Jardin du 38 38 rue du Breil 44100 Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lolab.org/miam2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 09 45 31 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240679536 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lolab.org »}]

A l’occasion de la 6eme édition du festival, M.I.A.M! accueille en son sein Le Grand Vide Grenier, en partenariat avec l’association Les Invent’arts. vide grenier

lolab