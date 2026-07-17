Le H de Atlantique, Chapelle des Dames Blanches, La Rochelle

Informations pratiques

Le H de Atlantique 12 septembre – 8 novembre Chapelle des Dames Blanches Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

« Le H de Atlantique »

Photographies, dessins et écriture

Anne-Lise Broyer & Colin Lemoine

12 septembre – 8 novembre 2026

En 1981, Marguerite Duras réalise L’Homme Atlantique, un film (et également un livre) dont la majeure partie des plans est un écran noir, alors que « la pellicule s’est vidée ».

Pour le projet déployé à la Chapelle des Dames Blanches, Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine composent une partition de photographies, de dessins et de phrases qui viennent se placer précisément dans l’espace noir du film et, si ce n’est le combler, le peupler conformément à l’injonction de Duras. Ce faisant, les nouvelles images effacent le noir et suscitent un nouveau texte qui, cette fois, donne (laisse) la parole à l’Homme Atlantique. Dominique A, Lou et Mahut ont été invités à interpréter cette partition de mots afin de composer une bande sonore d’un film immobile, à savoir l’exposition.

L’exposition Le H de Atlantique s’inscrit dans le projet autour de l’œuvre de Marguerite Duras mené par la photographe plasticienne Anne-Lise Broyer avec l’historien de l’art, critique et écrivain Colin Lemoine. Pour travailler à l’écriture autour du projet, Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine ont été accueillis lors de trois résidences à la Maison des Écritures, lieu municipal de création dédié aux arts visuels et à la littérature.

En collaboration avec la chapelle des dames blanches, la maison des écritures, La Sirène et la médiathèque d’agglomération Michel-Crépeau, dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie

Chapelle des Dames Blanches 23 quai Maubec 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 51 53 78 https://www.larochelle.fr/annuaires/lieux/annuaire/chapelle-des-dames-blanches Dédiée à l’art contemporain, la Chapelle des Dames Blanches est depuis 2011, l’un des lieux d’exposition incontournables de la Ville de La Rochelle. Au cœur de cette galerie municipale, c’est une programmation riche et singulière qui est proposée chaque année.

Le site accueille trois à quatre expositions par an. La Direction de la Culture et du Patrimoine y développe des partenariats réguliers avec le Carré Amelot, le Centre des Monuments Nationaux et d’autres structures du territoire afin de mettre en valeur des artistes, émergents ou confirmés. La chapelle est également membre du réseau Arts plastiques et visuels Nouvelle Aquitaine (Astre).

Laboratoire actif de la création actuelle, la Chapelle des Dames Blanches est ouverte aux artistes professionnels locaux, nationaux et internationaux. Chaque exposition (deux mois environ) est construite en fonction du projet des artistes : résidence, création in situ…

Situé sur le quai Maubec à deux pas du Vieux-Port, le lieu permet une expérience artistique unique. Les expositions sont installées dans la chapelle devenu espace-galerie, prisée pour ses hauts plafonds, ses vitraux et sa lumière singulière. Un médiateur culturel accompagne le public pour aller à la rencontre des œuvres.

La galerie a vocation à valoriser le travail des artistes. La Chapelle, qui entretient des rapports privilégiés avec les scolaires et les groupes, permet de sensibiliser et toucher un public large et diversifié.

« Le H de Atlantique »

©Anne-Lise Broyer