Le Hall de l’élégance Parc de l’Impératrice, Hall des Sources Vichy
Le Hall de l’élégance Parc de l’Impératrice, Hall des Sources Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Le Hall de l’élégance
Parc de l’Impératrice, Hall des Sources 7 avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Durant tout le week-end, le Hall des Sources se transforme pour rassembler des artisans, des artistes et des passionnés d’Histoire.
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Parc de l’Impératrice, Hall des Sources 7 avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Throughout the weekend, the Hall des Sources is transformed to bring together craftsmen, artists and history buffs.
L’événement Le Hall de l’élégance Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations
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