Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Hall de l’élégance Parc de l’Impératrice, Hall des Sources Vichy

Le Hall de l’élégance Parc de l’Impératrice, Hall des Sources Vichy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parc de l’Impératrice, Hall des Sources

Adresse : 7 avenue du Général Dwight Eisenhower

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vichy

Le Hall de l’élégance

Parc de l’Impératrice, Hall des Sources 7 avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Durant tout le week-end, le Hall des Sources se transforme pour rassembler des artisans, des artistes et des passionnés d’Histoire.
  .

Parc de l’Impératrice, Hall des Sources 7 avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the weekend, the Hall des Sources is transformed to bring together craftsmen, artists and history buffs.

L’événement Le Hall de l’élégance Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)