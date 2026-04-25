Le Hall de l’élégance Parc de l’Impératrice, Hall des Sources Vichy

Vichy

Le Hall de l’élégance

Parc de l’Impératrice, Hall des Sources 7 avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Durant tout le week-end, le Hall des Sources se transforme pour rassembler des artisans, des artistes et des passionnés d’Histoire.

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Parc de l’Impératrice, Hall des Sources 7 avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Throughout the weekend, the Hall des Sources is transformed to bring together craftsmen, artists and history buffs.

L’événement Le Hall de l’élégance Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations