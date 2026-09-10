Le Harem et son contraire : pour un retournement iconographique Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Adulte

Par Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue (EHESS)En partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et en rebond de la 15e édition du Festival de l’histoire de l’art qui mettait le Maroc à l’honneur, cette conférence aborde la contre-représentation du Harem, bien éloigné des stéréotypes occidentaux, en lien avec les oeuvres de la salle orientaliste.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

