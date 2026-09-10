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Le Harem et son contraire : pour un retournement iconographique Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Le Harem et son contraire : pour un retournement iconographique Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:15
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:15 – 20:15
Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Adulte 

Par Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue (EHESS)En partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et en rebond de la 15e édition du Festival de l’histoire de l’art qui mettait le Maroc à l’honneur, cette conférence aborde la contre-représentation du Harem, bien éloigné des stéréotypes occidentaux, en lien avec les oeuvres de la salle orientaliste.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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