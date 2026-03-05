Le héron, Musique, Abbaye du Ronceray, Angers

Le héron, Musique Samedi 23 mai, 20h30, 22h30 Abbaye du Ronceray Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

À la frontière de l’art sonore et de la musique de recherche, Katya Shirshkova fait de sa voix son unique instrument. Le Héron (2024) est construit à partir d’un seul outil : un looper. Aucun effet, mais des couches vocales superposées dont émergent battements de fréquences et textures denses, presque organiques. La pièce traverse les périodes de la vie à travers l’image d’oiseaux successifs, puisant dans les archétypes des contes et des légendes. Le chant du héron, peut-être.

Abbaye du Ronceray Place de la Laiterie 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

À la frontière de l’art sonore et de la musique de recherche, **Katya Shirshkova** fait de sa voix son unique instrument. Le Héron (2024) est construit à partir d’un seul outil : un looper. Aucun des…

©Sarah Jacques