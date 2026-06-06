Le Houloc Le Houloc La Courneuve

« Pour l’amour de l’art. L’expression est usée, presque ironique — et c’est précisément là que réside son intérêt. Elle porte en elle une ambivalence que le Houloc revendique : celle d’un collectif qui choisit de faire, malgré tout.

Que ne ferait-on pas ? Déménager dix ans de pensée et de création, s’embarquer à trente-trois dans une aventure sans filet, mettre son travail en pause pour que chacun·e trouve sa place.

Cette exposition ne cherche pas à célébrer des génies solitaires — elle raconte le groupe, la bande. Un dedans partagé où l’on compose à plusieurs cœurs. Les conditions matérielles de la création ne sont pas anecdotiques : elles sont ici les étais.

Quelque chose se révèle à mesure que la nuit avance — pas dans l’éclat d’un coup de projecteur, mais dans l’accumulation patiente des gestes, des présences, des fatigues. C’est aux bords que les collectifs inventent, depuis toujours, de nouveaux archipels.

L’amour de l’art n’est plus une posture romantique. C’est un entêtement politique. »

Jeanne Mathas et Laure Saffroy-Lepesqueur, Nous sommes au regret

La soirée s’organise comme une découverte progressive du lieu. Les ateliers des 33 artistes seront ouverts tout au long de la soirée, offrant au public un accès direct aux espaces de travail et aux pratiques en cours. Une exposition collective, pensée par le duo curatorial Nous sommes au regret, se déploiera dans la salle d’exposition. Des performances et lectures jalonneront la soirée, laissant la place à la rencontre et à l’imprévu.

Exposition d’ouverture organisée par LE HOULOC et NOUS SOMMES AU REGRET, du 6 au 27 juin 2026.

Le samedi 27 juin 2026

de à

Le samedi 06 juin 2026

de à

Du samedi 06 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :

Le samedi 27 juin 2026

de 12h00 à 20h00

Du samedi 06 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :

Le samedi 06 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-06T00:00:00+02:00_2026-06-06T23:59:00+02:00;2026-06-06T00:00:00+02:00_2026-06-06T23:59:00+02:00;2026-06-27T00:00:00+02:00_2026-06-27T23:59:00+02:00;2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00

Le Houloc 18 Rue Jules Ferry 93120 La Courneuve

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