Le jardin d’Alice Châteauneuf-du-Faou
Le jardin d’Alice Châteauneuf-du-Faou mercredi 24 juin 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Le jardin d’Alice
Local de la place du marché Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Mercredi 24 juin 2026 14h à 16h30
Châteauneuf du Faou
Le Jardin d’Alice
Une habitante vous ouvre son jardin le temps d’une visite et d’un jeu d’écriture créative, suivi d’un petit goûter. Rendez-vous au local du centre social à 14h.
Public familial (à partir de 5 ans), sur inscription, gratuit
Contact cchc.animation@epal.asso.fr 02.98.73.34.86 .
Local de la place du marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
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English :
L’événement Le jardin d’Alice Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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