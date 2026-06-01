Châteauneuf-du-Faou

Le jardin d’Alice

Local de la place du marché Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Mercredi 24 juin 2026 14h à 16h30

Châteauneuf du Faou

Le Jardin d’Alice

Une habitante vous ouvre son jardin le temps d’une visite et d’un jeu d’écriture créative, suivi d’un petit goûter. Rendez-vous au local du centre social à 14h.

Public familial (à partir de 5 ans), sur inscription, gratuit

Contact cchc.animation@epal.asso.fr 02.98.73.34.86 .

Local de la place du marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Le jardin d’Alice Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou