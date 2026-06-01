Châteauneuf-du-Faou

Porte ouverte: Entr’are du

Stade Iffig Salaun Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Porte ouverte: Entr’are du groupement de jeune le samedi 27 juinh de 10h à 12h au stade Yffig Salaun à Châteauneuf-du-Faou

Concerné: joueurs nés en 2012 et 2013 (catégories U14 U15)

Cette journée est ouverte a tous les joueurs souhaitant intégrer le groupement Entre Are Du pour la saison 2026/2027 .

Stade Iffig Salaun Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Porte ouverte: Entr’are du Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou