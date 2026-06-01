Porte ouverte: Entr’are du Châteauneuf-du-Faou
Porte ouverte: Entr’are du Châteauneuf-du-Faou samedi 27 juin 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Porte ouverte: Entr’are du
Stade Iffig Salaun Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Porte ouverte: Entr’are du groupement de jeune le samedi 27 juinh de 10h à 12h au stade Yffig Salaun à Châteauneuf-du-Faou
Concerné: joueurs nés en 2012 et 2013 (catégories U14 U15)
Cette journée est ouverte a tous les joueurs souhaitant intégrer le groupement Entre Are Du pour la saison 2026/2027 .
Stade Iffig Salaun Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Porte ouverte: Entr’are du Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Châteauneuf-du-Faou (Finistère)
- Musée Sérusier: conférence amitiés artistiques Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 17 juin 2026
- Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz Châteauneuf-du-Faou 21 juin 2026
- Soirée de sensibilisation au gestes de premiers secours sur le jeune enfant Châteauneuf-du-Faou 22 juin 2026
- Le bal des pompiers Châteauneuf-du-Faou 4 juillet 2026
- Promenade au Canal Châteauneuf-du-Faou 16 juillet 2026